Против экс-министра экологии Шевченко открыли дело, Ляшко вызвали на допрос как свидетеля (документ)

Об этом на свое странице в Facebook сообщает народный депутат Украины, лидер РПЛ Олег Ляшко.

"Против отправленного в отставку за коррупцию министра экологии Шевченко начато уголовное производство за незаконное обогащение. Меня вызывают в МВД на допрос как свидетеля. Пойду обязательно. Главное, чтобы Шевченко не сбежал, как все другие коррупционеры", - сообщил он.

Напомним, 2 июля Верховная Рада поддержала постановление об увольнении Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов.

Правительство на своем заседании 24 июня приняло решение внести в Верховную Раду представление относительно увольнения Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов за совершение деяний, которые могут содержать коррупционные правонарушения или нарушения требований к поведению лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

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Согласно представлению, в январе 2015 года в рабочее время Шевченко в личных делах без получения соответствующего разрешения находился в ОАЭ, 5 мая 2015 года без уважительных причин министр также отсутствовал на рабочем месте и безосновательно не принимал участия в заседании правительства. Кроме того, Шевченко 6 июня чартерным рейсом вылетел частным самолетом в личных делах в Дрезден и вернулся 8 июня (рабочий день) из Ниццы также частным самолетом.