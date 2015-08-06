РФ еще в декабре 2013 года называла Крым частью России (документ)

МИД Литвы получил доказательства этого факта, сообщают в Посольстве Литовской республики в Украине.

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В Посольстве отмечают, что недавно в Литовское консульство в Калининградской области (РФ) обратился гражданин Российской Федерации с заявлением на получение упрощенного транзитного документа. «Обладатель этого паспорта – житель Калининградской области, который родился в Крыму (Украина) в 1992 году. Тем не менее, в загранпаспорте, выданном 24 декабря 2013 года, указано, что место рождения владельца документа – «Республика Крым/Россия», - отмечают в Посольстве Литовской республики в Украине.

В ведомстве также добавляют, что этот паспорт служит вопиющим нарушением официальной позиции России относительно территориальной целостности и суверенитета Украины, поскольку он был выдан «через неделю после встречи президентов Путина и Януковича в Москве 17 декабря 2013 года», на которой российская сторона объявила о предоставлении Украине 15 млрд долларов кредита.

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В этой связи, литовцы сообщают, что в выдаче упрощенного транзитного документа гражданину РФ с загранпаспортом, в котором содержались ложные сведения, было отказано. «В паспорте, выданном 24 декабря 2013 года, указано, что гражданин РФ родился в «Республике Крым/России». Ни в 1992, ни в 2013 году, ни сегодня, Республика Крым не является частью Российской Федерации. Он по-прежнему будет неотъемлемой частью Украины, незаконно аннексированной Российской Федерацией в марте 2014», - говорится в сообщении Посольства Литвы в Украине.

В свою очередь, МИД Литвы опубликовали загранпаспорт с ложными сведениями в социальной сети Twitter. В ведомстве подчеркивают, что Литва напоминает о решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, не может принять такого паспорта или предоставить консульские услуги его обладателю, поскольку не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией.

Напомним, 24 декабря 2013 года в Украине продолжались протесты граждан против решения экс-президента Виктора Януковича не подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС в ноябре 2013 года, во время саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

Оккупация Крыма российскими «зелеными человечками» началась в феврале 2014 года, после бегства Виктора Януковича в Россию.