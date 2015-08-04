В отношении деятельности губернатора Сумской области открыто уголовное производство - депутат Куприй

Как сообщил Куприй на своей странице в Facebook, прокуратура Сумской области внесла в единый реестр досудебных расследований сведения, изложенные в заявлении его помощника, члена «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Олега Шестака о совершении уголовного преступления главой Сумской ОГА.

Также Куприй разместил фотокопию ответа сумской областной прокуратуры Шестаку по этому поводу.

По словам депутата, речь идет о «нецелевом использовании бюджетных средств, превышение и злоупотребление властью путем назначения на должность трех заместителей Председателя ОГА и руководителя аппарата Сумской ОГА».

В своей заметке Куприй, комментируя усилия активистов в борьбе с коррупцией, подчеркнул, что партия УКРОП «будет делать все возможное, чтобы чиновники-преступники сидели на скамье подсудимых».

В заявлении самого Шестака говорится о том, что глава Сумской ОГА Клочко вопреки постановлению Кабинета министров № 65 от 1.03.2014 г. «Об экономии государственных средств и недопущения потерь бюджета», допускает дополнительные расходы. Так, правительством определено, что количество заместителей председателя Сумской и ряда других областных госадминистраций не должна превышать трех человек, включая первого заместителя и заместителя председателя – руководителя аппарата ОГА. Зато в Сумской ОГА сейчас работает три заместителя председателя, а, кроме этого, введена отдельная должность руководителя аппарата.