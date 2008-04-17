Шесть министров из правительства Тимошенко сделали выбор в интересах Президента
Балога попросил...
Сегодняшнее заседание Кабмина Юлия Тимошенко провела в отсутствии шестерых министров. Журналисты заметили, как еще до начала заседания несколько правительственных чиновников подошли к премьер-министру и после разговора с ней вышли из зала совещаний.
В распоряжение "Украинской правды" попали копии документов, которые объяснили причину отсутствия министров.
Как оказалось, члены правительства подходили к Юлии Тимошенко, чтобы отпроситься в театр по приглашению Виктора Балоги.
В канун заседания правительства глава СП прислал Тимошенко письмо с просьбой отпустить 12 участников совещания, в том числе 10 министров. Менее чем через два часа их ждали в Донецком Академическом театре оперы и балета им. А. Соловяненко на Всеукраинское совещание "С беспокойством и любовью к детям" при участии президента Ющенко.
Само приглашение главы СП довольно ординарно. Но интернет-издание подчеркивает несколько деталей.
Во-первых, непонятно, что за необходимость участвовать в подобном совещании, например, главе МИД Владимиру Огрызка, или председателю Национального агентства по Евро-2012.
Во-вторых, приглашение поступило не за три-четыре дня, а за сутки, фактически толкая правительство на отмену заседания.
В-третьих, неизвестно кому писал письма Виктор Балога, если во вторник и среду глава правительства находилась за рубежом.
Выбор в интересах президента и совещания в театре сделали по крайней мере 6 министров.
На заседании правительства в этот день отсутствовали вице-премьер Иван Васюник, министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко, глава МВД Юрий Луценко, министр регионального развития и строительства Василий Куйбида, министр юстиции Николай Онищук и министр здравоохранения Василий Князевич.