Кабмин принял новое постановление о проведении земельных аукционов

Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения в 2008 году земельных аукционов по продаже и предоставлению в аренду земли несельскохозяйственного назначения, а также проект закона “О внесении изменений в ст. 137 Земельного кодекса Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ.

Он отметил, что за принятие постановления и одобрение законопроекта проголосовало необходимое для принятия решение число министров.

*** Изменение ст. 137 Земельного кодекса Украины предполагает предоставление права определения порядка проведения аукционов не законом, а постановлением Кабмина.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие положения постановления Кабинета министров Украины от 22 февраля 2008 года №90 «Некоторые вопросы проведения земельных аукционов».

Причиной для приостановки акта КМУ послужило превышение последним своих полномочий. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 137 Земельного кодекса Украины, земельные торги, одним из видов которых является аукцион, проводятся в порядке, предусмотренном законом, который принимает Верховная Рада.

Кроме того, глава государства обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности этого постановления Кабмина.

10 апреля Кабинет министров рейтинговым голосованием утвердил порядок проведения в 2008 году земельных аукционов с учетом рекомендаций Президента Украины.