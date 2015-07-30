У Яценюка надеются на положительное решение МВФ относительно следующего транша кредита
Международные партнеры Украины положительно оценивают деятельность правительства и коалиции в проведении реформ.
Об этом сказал народный депутат парламентской фракции «Народный фронт» Остап Семерак, комментируя заявление главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая отметила, что «нынешнее руководство Украины демонстрирует твердое стремление изменять страну и проводить реформы».
Лагард также подчеркнула, что «за последние 20 лет у нас было много попыток помочь Украине. И только сейчас мы видим реальное желание меняться».
Остап Семерак отметил, что Украина в пятницу ожидает положительного решения совета директоров МВФ о выделении следующего транша кредита в рамках новой программы сотрудничества.
Он добавил, что такое решение крупнейшего международного кредитора Украины должно дать положительный импульс экономике страны и социальной политике государства.
«В то же время, такое решение будет означать, что специалисты и эксперты Международного валютного фонда положительно оценивают деятельность правительства и коалиции в проведении реформ», - сказал Семерак.
«В сегодняшние ситуации это хороший сигнал, но и хорошее предостережение для всех политиков и политических сил, которые безответственно критикуют украинскую власть и сеют неверие в положительные перемены», - подчеркнул народный депутат.