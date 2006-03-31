Экзит-полы по полу, возрасту и образованию

Результаты национального экзит-пола и подсчета голосов Центральной избирательной комиссией свидетельствуют о том, что значительных фальсификаций во время выборов не было.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в Киеве, подводя итоги национального экзит-пола, высказал директор Фонда «Демократические инициативы» Илько КУЧЕРИВ.

По его словам, полученные данные опровергают факты якобы массовых нарушений при подсчете голосов. Как выявил национальный экзит-пол, максимальное отклонение результатов опроса от данных ЦИК составляет 1,3% для БЮТ и не более 0,5% для других партий.

Так, 26 марта, в день выборов, Фондом «Демократические инициативы», Киевским международным институтом социологии, Украинским центром экономических и политических исследований им. Разумкова был проведен екзит-пол-2006, то есть опрос избирателей на выходе с участков. Было опрошено 16 тыс. 796 избирателей на 300 избирательных участках. Погрешность составляет от 0,5 до 3,2%, отметил И.КУЧЕРИВ.

В результате, по окончательным данным экзит-пола, за Партию регионов проголосовали 32,6% опрошенных (результаты ЦИК после обработки 100% протоколов - 32,12%), за БЮТ – 23,6% (ЦИК - 22,27%), блок «Наша Украина» - 14,1% (ЦИК - 13,94%), СПУ – 5,7% (ЦИК - 5,67%), КПУ – 3,6% (ЦИК - 3,66%), Блок Наталии Витренко «Народная оппозиция» – 3,3% (ЦИК - 2,93%), Народный блок Литвина – 2,8% (ЦИК - 2,43%), партия «Вече» – 2,1% (ЦИК - 1,74%), Блок Костенко-Плюща 1,5% (ЦИК - 1,87%), блок ПОРА-ПРП – 1,4% (ЦИК - 1,47%).

Результаты национального экзит-пола также показали, что Партия регионов получила более высокую поддержку среди женщин, чем среди мужчин. Интересно, что поддержка женщинами БЮТ и Блока Наталии Витренко практически на статистическом уровне не отличается от голосования за эти политические силы мужчин, отметил И.КУЧЕРИВ.

Что касается отличий в электоральных вкусах представителей разных возрастных групп, то здесь, по его словам, можно отметить традиционный рост популярности коммунистов с ростом возраста избирателей. То же касается СПУ, Блока Наталии Витренко. Представители самой старшей возрастной группы (60 лет и старше) также чаще голосовали за Партию регионов, а вот за БЮТ и Блок Литвина реже, чем другие опрошенные в целом, сообщил И.КУЧЕРИВ.

Что касается уровня образования избирателей, то полученные в результате экзит-пола данные позволяют говорить о том, что Партия регионов пользуется среди людей с высшим образованием меньшей поддержкой. Поддержка блока «Наша Украина», СПУ, КПУ, Блока Костенко-Плюща оказалась наивысшей среди людей с неполным средним образованием. В то же время за БЮТ представители этой образовательной группы голосовали реже, чем другие.

Кроме того, чаще за Блок Витренко, партию “Вече”, блок ПОРА-ПРП голосовали люди с высшим образованием.

Что касается нарушений во время голосования, то лишь 5,5% опрошенных избирателей отметили, что наблюдали какие-то нарушения во время голосования, 86,8% опрошенных никаких нарушений не заметили, и еще 7,7% ничего не могут сказать на этот счет. В то же время, наибольший процент замеченных избирателями нарушений приходится на Восточный (6,5%), и Южный (6,4%) регионы. Меньше всего - на Западный регион 3,9%.