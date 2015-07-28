Балога убеждает, что контрабанду на Закарпатье контролирует Яценюк и Аваков

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

Балога заявил, что контрабанда зависит от возможности договориться с пограничниками и местной милицией.

"На Закарпатье, на Львовщине на границе стоят пограничники. На подступах повсюду милиция, которой, например, в области 5 тысяч. И скажите, может ли кто-то везти сигареты, если он не в сговоре с милицией и пограничниками?.. Вы договариваетесь с пограничником, но вам надо договориться и с милицией, чтобы попасть из пункта А в пункт Б", - пояснил депутат.

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"А теперь скажите: кто назначает пограничников в Закарпатье или в любую другую область? В Киеве, Пограничная служба. Кто назначает начальника УМВД? Министр назначает. Под кем пограничники? Видимо, под Аваковым", - добавил Балога.

Балога также заявил, что главу областной милиции Сергея Шаранича назначили "по квоте "Народного фронта". И сейчас его хотят повысить".

По его словам, Шаранич, с которым у него давний конфликт, покрывал контрабанду в сговоре с внефракционным депутатом Михаилом Ланьо и депутатом НФ Валерием Лунченко.

"Шаранич дружит с Ланьо, с Лунченком, это же одна команда... Я предполагаю, что (Лунченко – УНИАН) координирует. Это его квота. Он координирует работу Ланьо", - заявил Балога.

Он убеждает, что Закарпатскую область "отдали премьеру".

На уточняющий вопрос, считает ли он, что за ситуацию на Закарпатье личная ответственность лежит на Авакове, Балога ответил: "Однозначно. Можете от меня это написать".