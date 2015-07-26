На двух участках возможен штурм, члены комиссии забаррикадировались - КИУ

Об этом сообщается на странице Комитета избирателей Украины в Facebook.

"В #205округ возможен штурм участка №740995. Такое предупреждение глава УИК получила от милиции. Члены комиссии и наблюдатели забаррикадировались на втором этаже, захаращивши проход досками. На первом этаже дежурит милиция. Наблюдатели КИУ находятся на участке и следят за ситуацией", - сказано в сообщении.

Читайте такжеЯвка в Чернигове превышает ожидаемую, выборы фактически состоялись - КИУТакже на участке №740998 нет света, и подсчет голосов ведется над единственной лампой, которую удалось найти.

"В помещении страшная духота, поскольку члены комиссии не открывают окна, опасаясь возможного вторжения лиц, которые уже ранее пытались вломиться на участок, о чем сообщал КИУ", - пишут в комитете.