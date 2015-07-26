Явка в Чернигове превышает ожидаемую, выборы фактически состоялись - КИУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

По его словам, явка избирателей оказалась на самом деле выше, чем прогнозировалось, поскольку, по его данным, традиционно на промежуточных выборах она составляет 22-23%.

«Учитывая, что отдельные кандидаты в народные депутаты работали на понижение явки избирателей, черниговцы проявили хорошую активность», - сказал он.

Кошель также отметил, что по состоянию на 19 часов КИУ не зафиксировал серьезных нарушений процесса голосования помимо процедурных и отдельных технических моментов.

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«Фактически выборы состоялись», - констатировал он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16.00 явка избирателей на промежуточных выборах в Верховную Раду Украины в одномандатном избирательном округе №205 составила 26,22%.

Всего в избирательные списки включено около 150 тыс. избирателей.

Справка УНИАН. В Чернигове, в избирательном округе №205, сегодня проходят промежуточные выборы народного депутата Украины. В бюллетене - 91 фамилия. В избирательные списки включены почти 150 тыс. человек, работает 83 участка.