ОПОРА сообщила о преждевременном открытии 11 избирательных участков на довыборах в Чернигове

Об этом сообщила пресс-служба Гражданской сети ОПОРА.

«11 из 80 участков поспешили и открылись раньше 8 часов утра, что запрещено согласно ч. 1 статьи 85 Закона «О выборах народных депутатов Украины» - УНИАН)», - говорится в сообщении.

Кроме того, 11 из 80 комиссий самовольно начали свои подготовительные заседания ранее, чем за 45 минут до начала голосования, что также является нарушением установленного законом порядка.

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По данным ОПОРЫ, девять участковых комиссий не обеспечили ведение протокола на утреннем заседании, где, по закону, должно быть указано количество полученных избирательной комиссией бюллетеней.

Также отмечается, что активисты "ОПОРЫ" не зафиксировали инцидентов с исчезновением печатей УИК.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове, в избирательном округе №205, сегодня проходят промежуточные выборы народного депутата Украины. В бюллетене - 91 фамилия.

В избирательные списки включены почти 150 тыс. человек, работают 83 участка.