В Чернигове возле участков стоят автобусы с крепкими парнями - штаб одного из кандидатов в нардепы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал официальный представитель штаба Корбана Дмитрий Громаков.

Он отметил, что, по состоянию на 8.00 практически все избирательные комиссии открыты, голосование проходит нормально.

"Среди тех нарушений, которые фиксируются нашими наблюдателями, можно отметить наличие автобусов с крепкими парнями, которые фактически дежурят возле каждого из избирательных участков", - подчеркнул Громаков.

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Вместе с тем он сообщил, что присутствие указанных лиц наряду с участками подается как "встреча одноклассников".

"Мы фиксируем все эти факты и будем следить за развитием событий в течение дня", - заявил представитель штаба Корбана.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове, в округе №205, сегодня проходят промежуточные выборы народного депутата Украины. В бюллетене для голосования - 91 фамилия.

В избирательные списки включены почти 150 тыс. человек, создано 83 избирательных участка.