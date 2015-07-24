Турчинов: Сильные и серьезные соседи смотрят на восточную часть РФ, как на консерву, которую надо вскрыть

Распад империи, построенной на страхе и лжи, начавшийся в начале 90-х годов прошлого века, только временно приостановился.

Так прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, что в случае не предоставления автономии Донбасса Украина рискует исчезнуть, как и Югославия.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

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«А многие сильные и серьезные ее соседи смотрят на Россию, особенно на ее восточную часть, как на консерву, которую надо вскрыть в ближайшее время», - добавил он.

Секретарь СНБО также отметил, что тоталитарный режим в России пытается сдерживать национально-освободительные движения «путем подкупа или их подавления, и переключить назревающие масштабные социальные недовольства на искусственно выдуманных внешних врагов».

«Но опыт СССР показывает, что такая ситуация не может продолжаться долго. Распад империи, построенной на страхе и лжи, начавшийся в начале 90-х годов прошлого века, только временно приостановился», - считает он.

«Советская интервенция в 80-х стала детонатором для начала распада империи, - отметил Турчинов, - а нынешняя интервенция России станет тем детонатором, который завершит процесс распада».