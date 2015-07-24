Турчинов: Сильные и серьезные соседи смотрят на восточную часть РФ, как на консерву, которую надо вскрыть
Турчинов подчеркнул, что нынешняя интервенция России станет тем детонатором, который завершит процесс распада империи.
Распад империи, построенной на страхе и лжи, начавшийся в начале 90-х годов прошлого века, только временно приостановился.
Так прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, что в случае не предоставления автономии Донбасса Украина рискует исчезнуть, как и Югославия.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.
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«А многие сильные и серьезные ее соседи смотрят на Россию, особенно на ее восточную часть, как на консерву, которую надо вскрыть в ближайшее время», - добавил он.
Секретарь СНБО также отметил, что тоталитарный режим в России пытается сдерживать национально-освободительные движения «путем подкупа или их подавления, и переключить назревающие масштабные социальные недовольства на искусственно выдуманных внешних врагов».
«Но опыт СССР показывает, что такая ситуация не может продолжаться долго. Распад империи, построенной на страхе и лжи, начавшийся в начале 90-х годов прошлого века, только временно приостановился», - считает он.
«Советская интервенция в 80-х стала детонатором для начала распада империи, - отметил Турчинов, - а нынешняя интервенция России станет тем детонатором, который завершит процесс распада».