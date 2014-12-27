Шендерович про Россию: Империя не может победить, так что шансов у нас нет никаких

При Владимире Путине Россия продолжит гибнуть, и сейчас она прямиком направляется к распаду.

Такое мнение в интервью ZN.UA выразил известный российский публицист и правозащитник Виктор Шендерович.

"Парадоксальность ситуации заключается в том, что совершенно все очевидно на большой дистанции, и совершенно ничего не понятно на короткой. Тем, кто знаком даже с общими историческими процессами, не нужно объяснять, что мы идем к распаду", - говорит публицист.

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При этом Шендерович отмечает, что как, когда и на сколько частей распадается Россия, вопрос хоть и важный, но второстепенный.

"Потому что страна, которая в XXI веке управляется феодально-вассальным способом, с таким разрывом на век XXI и XVIII долго не протянет", - говорит он.

"Распадаться это может сколько угодно. Нам просто не хватает фантазии поглядеть за пределы собственной жизни. Те, кто немного знаком с учебником истории, должны помнить: распад Римской империи продолжался три века... Сколько осталось? Не знаю. Может быть, век, может быть полвека…", - отмечает писатель.

Кроме того, он акцентирует внимание на том, что если россиянам по-прежнему будут рассказывать, что РФ - это империя, то это уже означает распад.

"Потому что империя не может победить ни при каких обстоятельствах. И если посмотреть на цифры, то, слава Богу, можно увидеть, что шансов у нас нет никаких", - добавил он.

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Кроме того, отвечая на вопрос журналиста, что ждет Россию в будущем, Шендерович ответил, что при Путине ничего принципиально нового быть уже не может.

"Коридор возможностей очень узкий. Экономика рушится и выход наружу возможен только после Путина. При Путине Россия продолжит гибнуть", - подчеркнул Шендерович.