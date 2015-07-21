Организаторы ВНО фальсифицировали результаты тестирования в пользу третьих лиц - Генпрокуратура

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, такие действия оказывали этим лицам незаконные преимущества в доступе к высшему образованию, получению наград (медалей) и оплате обучения за бюджетные средства, одновременно ограничивая доступ к образованию одаренной молодежи.

Чиновники использовали внешнее независимое оценивание, которое является основным инструментом борьбы с коррупцией в сфере образования, для создания в собственных интересах и интересах третьих лиц коррупционного механизма доступа к высшему образованию.

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Сегодня была проведена совместная спецоперация Генпрокуратуры, Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел в Украинском центре оценивания качества образования.

В ходе проведенных обысков изъято компьютерное оборудование с доказательствами указанных противоправных действий.

Генпрокуратура по материалам департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ начала уголовное производство по фактам несанкционированного вмешательства и изменения информации в Реестре лиц, которые прошли внешнее независимое оценивание, по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ст. 363, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено Главному следственному управлению МВД Украины.

Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании указанным лицам меры пресечения.