Технический кандидат Березенко заклеивает собственной рекламой билборды Корбана – активисты "Стоп подкуп!"

По городу ездят машины батальона «Донбасс», командиром штурмовой роты которого называет себя Костанчук, и переклеивают наружную рекламу, сообщают активисты гражданской инициативы «Стоп подкуп!».

Представители штаба кандидата в народные депутаты, главы Политсовета УКРОПа Геннадия Корбана устно обратились к сотрудникам городской милиции с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа не получили.

Как известно, батальон «Донбасс» отрицает тот факт, что его бойцы участвуют в предвыборной кампании в 205-м округе. Тарас Костанчук активно критикует оппонента власти – Корбана, а нарушения со стороны провластного кандидата Сергея Березенко охотно берет на себя. Так, недавно он заявил, что «Тойота» с деньгами, оружием и партийными документами штаба Березенко, которая координировала подкуп избирателей и была задержана местными активистами, на самом деле принадлежит ему самому. Но сказать, что в авто, кандидат так и не смог.