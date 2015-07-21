Для расследования катастрофы "Боинга" могут создать "гибридный трибунал"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«У нас действительно есть план Б, который рассматривается, и это создание гибридного трибунала, такого, как был создан по премьеру Харири (специальный трибунал, созданный совместно ООН и правительством Ливана для установления виновных в совершенном 14 февраля 2005 года убийстве бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири - УНИАН)», - сказала Зеркаль.

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По ее словам, также рассматривается возможность проведения судебного заседания в одной из стран, граждане которой погибли в этой авиакатастрофе, согласно украинскому судопроизводству. При этом Зеркаль назвала этот механизм неэффективным, поскольку существует проблема выдачи граждан, например, россиян, для привлечения их к ответственности в рамках другой юрисдикции.