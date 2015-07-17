Литва поддержала идею создания трибунала по расследованию катастрофы MH-17

Об этом заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

"Мы поддерживаем предложения, которые как председательствующая страна в Совете Безопасности ООН сделала Малайзия при тесном сотрудничестве с Австралией и Нидерландами. Цель очень простая — чтобы провели независимое, эффективное расследование для выявления и привлечения к ответственности виновных", — сказал он изданию BNS, передает Росбалт.

Как утверждает Линкявичюс, передает DELFI, произошедшая год назад катастрофа "напрямую связана с военными действиями России в Украине" и должна расцениваться как террористический акт.

Во вторник Малайзия внесла проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию крушения самолета MH-17 под Донецком, дата ее рассмотрения пока не определена. По замыслу Малайзии, трибунал должен гарантировать справедливое правосудие для виновных в крушении лайнера Malaysia Airlines.

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Россия на этой неделе выразила несогласие с предлагаемой резолюцией ООН об учреждении трибунала, указав, что сейчас для этого "неподходящее время и даст обратный результат" (при этом расследование катастрофы еще не завершено). По мнению главы МИД Литвы, этот комментарий "вызывает определённые подозрения в том, что Россия не желает беспристрастного и объективного расследования".

1 июля 2015 года Нидерланды завершили работу над проектом доклада о крушении MH-17. Документ в настоящий момент передан представителям стран-участник расследования, в том числе и России. Официальная публикация доклада ожидается в первой половине октября. Однако накануне американский телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с документом, обнародовал предварительные выводы голландских экспертов.