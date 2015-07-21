Виновных в крушении "Боинга" не назовут до начала работы международного трибунала
Результаты уголовного расследования катастрофы самолета “Боинг-777” Малайзийских авиалиний не будут обнародованы до начала работы международного трибунала.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Она отметила, что для проведения уголовного расследования была создана следственная группа, и расследование еще продолжается. “В то же время, оно является закрытым и конфиденциальным, и его результаты не будут представлены на публичное обсуждение”, - сказала Зеркаль.
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Именно поэтому, по ее словам, в начале апреля возникла идея создания международного трибунала, который бы мог объективно рассмотреть все факты, связанные с катастрофой самолета, и привлечь виновных к ответственности. Зеркаль отметила, что создание такого трибунала даст возможность привлечь к ответственности граждан разных стран, несмотря на гражданство. Она сообщила, что уголовное расследование проводится прокуратурой Нидерландов в сотрудничестве с прокурорами Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии. “Они расследуют уголовное дело, обстоятельства уголовного дела обычно не распространяются, пока не будет вынесено решение суда. В данном случае судом, на который все надеются, должен стать международный трибунал”, - добавила Зеркаль.
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о том, что до начала рассмотрения этого дела международным трибуналом нельзя будет узнать, кто является виновным и кто будет вызван в качестве свидетеля, Зеркаль сказала: “Конечно нет. Это судебный процесс. Учитывая, что зона, в которой произошла катастрофа, находится под контролем боевиков и российских наемников, и к ней нет доступа, ограничены возможности по сбору доказательной базы и ее изучению. В то же время Зеркаль отметила, что расследование готово предоставлять информацию на запросы судебного органа, которым может стать трибунал.