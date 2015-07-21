СМИ: ГПУ просит снять неприкосновенность с члена фракции Ляшко

Об этом "Украинской правде" сообщили информированные источники в правоохранительных органах.

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Сам Андрей Лозовой в комментарии изданию также не исключил, что речь идет о нем. "Может и на меня (представление -- УП)", - сказал депутат.

Ранее лидер фракции Олег Ляшко заявил, что ГПУ готовит на Андрея Лозового представление. Тогда он заявил, что депутата обвиняют в том, что он якобы бил сельского председателя Коцюбинского Киевской области.