СМИ: ГПУ просит снять неприкосновенность с члена фракции Ляшко
11:53, 21 июля 2015Политика
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Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) просит снять депутатскую неприкосновенность с народного депутата, члена фракции Радикальной Партии Андрея Лозового.
ГПУ хочет снять неприкосновенность с члена фракции Радикальной Партии / УНИАН
Об этом "Украинской правде" сообщили информированные источники в правоохранительных органах.
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Сам Андрей Лозовой в комментарии изданию также не исключил, что речь идет о нем. "Может и на меня (представление -- УП)", - сказал депутат.
Ранее лидер фракции Олег Ляшко заявил, что ГПУ готовит на Андрея Лозового представление. Тогда он заявил, что депутата обвиняют в том, что он якобы бил сельского председателя Коцюбинского Киевской области.
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