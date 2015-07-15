Раде рекомендуют уволить Шокина с должности генпрокурора

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение сегодня проголосовали члены этого комитета.

Кроме того, народные депутаты приняли решение обратиться к генпрокурору с требованием уволить его первого заместителя Владимира Гузыря, заместителя генпрокурора, который курирует расследования, Юрия Столярчука, а также прокуроров и работников прокуратуры, которые "открыли уже закрытое уголовное дело против заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе и сотрудников СБУ, принимавших участие в задержании по подозрению во взяточничестве первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца".

В этом же контексте члены комитета требуют от генпрокурора провести служебное расследование относительно препятствования расследованию уголовного производства против двух выше указанных сотрудников органов прокуратуры.

Кроме того, комитет рекомендует генпрокурору увеличить штат управления Генпрокуратуры, который занимается выявлением фактов коррупции внутри ведомства.

Одновременно комитет принял решение заслушать в сессионном зале парламента не позднее 17 июля отчет Шокина о результатах расследований по фактам коррупции в органах прокуратуры, и ежемесячно отчитываться комитету о ходе расследования дела Шапакина -Корнийца.

Как сообщал УНИАН, 13 июля лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что в парламенте уже собрано 73 подписи депутатов за рассмотрение вопроса об отставке Шокина с должности генпрокурора.

Для рассмотрения вопроса об отставке генпрокурора необходимо собрать не менее 150 подписей депутатов.

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Справка УНИАН. Шапакин и Корниец были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля.

По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тысяч долларов и драгоценности. Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 миллиона 150 тысяч грн. Злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За "помощь" в возврате техники прокуроры через посредников вымогали и получили гривневый эквивалент 150 тысяч долларов США.

Во время обысков у первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ было изъято 400 тысяч долларов, а в заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает безальтернативное лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.