С начала года суды вынесли обвинительные приговоры только трем судьям-коррупционерам

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, в течение первого полугодия этого года в отношении судей, которые обвиняются в совершении коррупционных преступлений, судами первой инстанции с принятием решения рассмотрено четыре уголовных дела (производства) в отношении четырех человек.

По результатам судебного рассмотрения в отношении трех судей вынесены обвинительные приговоры, в отношении одного судьи принято решение о направлении уголовного дела на дополнительное расследование.

Всего по апелляционным жалобам прокурора в апелляционном порядке пересмотрены судебные решения в отношении четырех судей.

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На сегодняшний день в производстве судов первой инстанции находится 29 уголовных дел (производств) в отношении 33 судей, которые обвиняются в совершении коррупционных преступлений.

В этом году в суды направлено пять обвинительных актов по уголовным процессам указанной категории в отношении семи человек.

В настоящее время следователями органов прокуратуры осуществляется досудебное расследование по 15 уголовным производствам в отношении 13 судей, пятерым из которых сообщено о подозрении в совершении уголовных коррупционных правонарушений, связанных с получением неправомерной выгоды.

Кроме того, в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры сообщили, что органами прокуратуры проводится работа по выявлению фактов вынесения судьями заведомо неправосудных решений, на сегодняшний день уведомлены о подозрении в совершении подобных уголовных правонарушений 15 судей по 14 производствам, еще восемь обвинительных актов в отношении восьми судей направлено в суд.

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Также за первое полугодие органами прокуратуры по результатам рассмотрения обращений граждан, юридических лиц и по собственной инициативе выявлено и обжаловано 25 судебных решений, из-за которых государству нанесен значительный экономический ущерб и которые связаны с незаконным поглощением предприятий, учреждений, организаций.

В связи с выявленными нарушениями внесена 21 апелляционная жалоба, три кассационные жалобы и одно заявление о пересмотре судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам.