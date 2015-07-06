Сакварелидзе: Прокуроры-коррупционеры под прикрытием чина из ГПУ "наехали" на бизнесмена, добывавшего песок

Задержанные при получении взятки более 3 млн грн первый заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры и заместитель прокурора Киевской области "крышевали" коррупционные схемы.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе на своей странице в Facebook.

"Мы получили информацию от предпринимателя, занимающегося добычей песка, о вымогательстве со стороны работников прокуратуры Киевской области, действия которых, по сути, привели к остановке его бизнеса. Он отказался идти на незаконную сделку и, поверив нам, передал детали дела. Генеральная инспекция ГПУ совместно с СБУ оперативно занялась этой проблемой и выяснила интересный факт: киевские прокуроры действовали не сами по себе, а под началом «большого начальника» из стен Генпрокуратуры, который мнил себя неприкосновенным", - говорится в сообщении.

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При проведении обысков у фигурантов было обнаружено около 400 тыс. долларов наличными, автомат Калашникова и холодное оружие, много ювелирных изделий и 39 пакетов с бриллиантами.

"Действия коррупционеров будут квалифицированы по ч.4 ст.368 УК Украины, что предусматривает безальтернативное лишение свободы от 8 до 12 лет с лишением права занимать должности, специальной конфискацией и конфискацией имущества. Мы будем добиваться самой высокой меры пресечения", - заявил Сакварелидзе.

Он подчеркнул, что "неприкосновенных" не будет, ни в ГПУ, ни в самой маленькой районной прокуратуре.

"Можете считать это предупреждением. Я знаю, что есть много скептиков, но я ориентируюсь на тех, кто верит в светлое будущее нашей страны, готов работать для этого и сделать все возможное, чтобы победить главного врага – коррупцию. Мы объявили к ней нулевую толерантность – система будет очищена. Все, кто не согласен с такой позицией, могут уйти прямо сейчас", - заявил Сакварелидзе.