На следующей неделе Киев посетит срочная делегация Европарламента

Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Известно, что делегацию возглавит глава комитета по вопросам иностранных дел Эльмар Брок, а также глава делегации по связям с Украиной Андрей Пленкович.

Читайте такжеЛибералы и демократы Европарламента призвали ЕС создать трибунал по трагедии МН-17

В Киеве депутаты планируют встретиться с украинскими властями, в том числе, с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком и членами правительства, а также спикером Верховной Рады Владимиром Гройсманом и лидерами политических фракций Рады.

Кроме того, предполагаются встречи с представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.