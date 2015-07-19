На следующей неделе Киев посетит срочная делегация Европарламента
13:08, 19 июля 2015Политика
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С четверга по субботу, 23-25 июля, Киев посетит срочная делегация Европейского парламента.
REUTERS
Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.
Известно, что делегацию возглавит глава комитета по вопросам иностранных дел Эльмар Брок, а также глава делегации по связям с Украиной Андрей Пленкович.
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В Киеве депутаты планируют встретиться с украинскими властями, в том числе, с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком и членами правительства, а также спикером Верховной Рады Владимиром Гройсманом и лидерами политических фракций Рады.
Кроме того, предполагаются встречи с представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
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