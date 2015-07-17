В Волынской области "Правый сектор" установил наблюдательные посты в трех населенных пунктах

Как сообщил корреспонденту УНИАН командир 3-го запасного батальона ДУК «Правый сектор» Виталий Ковальчук (позывной «Устим»), задача бойцов - наблюдать за тем, как работают таможенники, пограничники и другие службы на границе, проводить опросы, принимать жалобы и обращения от тех, кто ее пересекает.

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По его словам, бойцы «ПС» будут находиться там круглосуточно в камуфляжной форме без оружия в припаркованном автомобиле с черно-красным флагом.

Ковальчук отметил, что работники таможни и местное население положительно восприняли присутствие постов "Правого сектора".

«Мы будем освещать то, что скажут люди о работе таможни. Полученная информация сразу передается в оперативный штаб "ПС", - отметил командир батальона.