В статье Торстена Крауэля «Путин пытается скрыть преступление», опубликованной на сайте газеты Die Welt, говорится о том, что сбиение MH17 17 июля 2014 года будет наказано в Международным уголовном суде в Гааге. Когда наступит этот день, по-прежнему неясно. Но он обязательно наступит, в этом стрелки российской ПВО ракеты Бук и их командиры могут быть уверены. Жизнь 298 гражданских лиц не может угаснуть без последствий.

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Российская сторона уже год пытается скрыть обстоятельства преступления. Она делает это, потому что обстоятельства ей лично очень хорошо известны. Установка «Бук» с четырьмя ракетами перед случившимся покинула российскую казарму и поехала через границу к месту запуска. После преступления, только с тремя ракетами она поехала обратно в Россию.

Существует множество теорий о виновных. Но только одна, именно эта, доказуема наблюдениями многих очевидцев. Международная следственная комиссия в своем докладе очевидно пришла к такому же выводу.

Тем не менее, пропагандисты режима Путина до сих пор перекладывают ответственность на Киев. Они постоянно выдумывают новые спекуляции, либо с помощью поддельных спутниковых фотографий, либо, высказывая предположения, что украинские учения ПВО вышли из-под контроля, как учения ВМС Украины в 2001 году. Тогда Киев сбил российский чартерный самолет.

В Гааге ответят за это преступление

Попытки России уклониться только ухудшают положение, не в последнюю очередь для Владимира Путина и его спецслужб. Именно в Украине, Москва не в состоянии разобраться в преступлении, совершенном российским оружием? Неужели московские настолько некомпетентны? Конечно нет.

Разведчики Путина точно знают: Если бы Украина на самом деле несла ответственность за МН17, тогда Москве не нужно было бы скрывать сомнительные фотографии и слухи. Тогда бы Путин, вместо такого позора, давно представил четкие доказательства. Вместо этого, он упражняется в оправданиях.

Преступлением было также и сбиение ВМС США иранского самолета в Персидском заливе в 1988 году. Вашингтон никогда не сожалел об этом, что достаточно плохо. Но, по крайней мере, он заплатил Ирану компенсацию.

В 2001 году Украина признала свою вину в сбиении российского самолета, а также заплатила компенсацию. Только из Москвы уже год не слышно ничего, кроме бестактной и обидной в своей глупости пропаганды. Она не поможет инициаторам выстрела. Однажды в Гааге будет вынесен приговор.