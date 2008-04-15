Огрызко подвел итог переговоров в России

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО привлек внимание главы внешнеполитического ведомства России Сергея ЛАВРОВА к факту появления ряда откровенных антиукраинских заявлений официальных лиц Российской Федерации, отметив недопустимость подобного в отношениях двух соседних стран.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, комментируя некоторые из заявлений российских политиков о вступлении Украины в НАТО, В.ОГРЫЗКО подчеркнул, что Украина и в дальнейшем последовательно будет отстаивать обеспечение и защиту своих национальных интересов во всех сферах и особенно – в сфере гарантирования безопасности нашего государства. И такой формой гарантирования безопасности Украины, отметил В.ОГРЫЗКО, определено НАТО как основа системы коллективной безопасности. Министр еще раз отметил, что вступление Украины в НАТО не направлено против другой страны.

В.ОГРЫЗКО и С.ЛАВРОВ в ходе переговоров обсудили вопросы о предоставлении поддержки обоими государствами в удовлетворении образовательно-культурных потребностей национальных меньшинств – украинского в России и русского в Украине. Руководитель внешнеполитического ведомства Украины призвал российскую сторону решать этот вопрос по принципу паритетности. В.ОГРЫЗКО выразил обеспокоенность в связи с затяжным процессом расследования фактов убийства нескольких активистов украинских общественных организаций в России. В ответ С.ЛАВРОВ отметил, что российская сторона обеспечит объективное расследование этих фактов.

Руководители внешнеполитических ведомств Украины и Российской Федерации сосредоточили также свое внимание на комплексе вопросов торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Отдельным предметом переговоров был вопрос относительно разграничения территориальных вод в Азовском море и Керченском проливе. Стороны сошлись в необходимости активизации переговорного процесса по этому вопросу.

В.ОГРЫЗКО передал С.ЛАВРОВУ Меморандум между Украиной и Российской Федерацией, касающийся этапов и порядка вывода до 28 мая 2017 года воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации из мест его временной дислокации на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля В.ОГРЫЗКО находился в Российской Федерации с рабочим визитом.