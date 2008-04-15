Довгий: перенесение судебного заседания – это пиар-ход Кличко

Заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ считает, что Виталий КЛИЧКО использует судебный процесс против Киевсовета как технологию для собственной рекламы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского совета, таким образом О.ДОВГИЙ прокомментировал перенос заседания Шевченковского районного суда из-за отсутствия истца - В.КЛИЧКО.

“Причиной этого опять является продолжение пиар-хода Виталия КЛИЧКО, который продолжается уже свыше полугода. Я не верю, что за это время он так и не нашел времени ознакомиться с материалами дела, которое он сам инициировал, и прибыть в судебный зал, чтобы поставить окончательную точку в вопросе, который уже давно поднадоел киевской общине», - сказал О.ДОВГИЙ.

Секретарь Киевсовета также не исключил, что “и в дальнейшем сторона КЛИЧКО будет придумывать разные поводы для переноса рассмотрения дела”.

“Если люди хотят через суд решить какие-то вопросы, они приходят на заседание вместе с юристами и разбираются в материалах дела, а не ведут за собой 15 телекамер для демонстрации сюжета в теленовостях”, - добавил О.ДОВГИЙ.

Как сообщал УНИАН, Шевченковский райсуд Киева сегодня, 15 апреля, перенес на 23 апреля рассмотрение дела по иску депутата Киевсовета Виталия КЛИЧКО к Киевсовету о признании незаконными решений сессии от 1 октября 2007 года из-за отсутствия свидетелей по этому делу, как со стороны истца, так и со стороны ответчиков в связи с их командировками.

23 ноября 2007 года В.КЛИЧКО обжаловал в Шевченковском райсуде столицы решения Киевсовета, принятые 1 октября. Он просил суд признать незаконными эти решения.

По данным Блока Кличко, на отмеченной сессии Киевсовета были приняты решения о передаче в частную собственность или постоянное пользование свыше 4% столичной земли, общая стоимость распределенной земли превышает 10 млрд. долларов.

8 апреля Шевченковский районный суд столицы своим постановлением остановил действие решений Киевского городского совета от 1 октября 2007 года до завершения рассмотрения дела по существу.