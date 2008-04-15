Довгий: перенесение судебного заседания – это пиар-ход Кличко
Иск будут рассматривать 23 апреля
Заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ считает, что Виталий КЛИЧКО использует судебный процесс против Киевсовета как технологию для собственной рекламы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского совета, таким образом О.ДОВГИЙ прокомментировал перенос заседания Шевченковского районного суда из-за отсутствия истца - В.КЛИЧКО.
“Причиной этого опять является продолжение пиар-хода Виталия КЛИЧКО, который продолжается уже свыше полугода. Я не верю, что за это время он так и не нашел времени ознакомиться с материалами дела, которое он сам инициировал, и прибыть в судебный зал, чтобы поставить окончательную точку в вопросе, который уже давно поднадоел киевской общине», - сказал О.ДОВГИЙ.
Секретарь Киевсовета также не исключил, что “и в дальнейшем сторона КЛИЧКО будет придумывать разные поводы для переноса рассмотрения дела”.
“Если люди хотят через суд решить какие-то вопросы, они приходят на заседание вместе с юристами и разбираются в материалах дела, а не ведут за собой 15 телекамер для демонстрации сюжета в теленовостях”, - добавил О.ДОВГИЙ.
Как сообщал УНИАН, Шевченковский райсуд Киева сегодня, 15 апреля, перенес на 23 апреля рассмотрение дела по иску депутата Киевсовета Виталия КЛИЧКО к Киевсовету о признании незаконными решений сессии от 1 октября 2007 года из-за отсутствия свидетелей по этому делу, как со стороны истца, так и со стороны ответчиков в связи с их командировками.
23 ноября 2007 года В.КЛИЧКО обжаловал в Шевченковском райсуде столицы решения Киевсовета, принятые 1 октября. Он просил суд признать незаконными эти решения.
По данным Блока Кличко, на отмеченной сессии Киевсовета были приняты решения о передаче в частную собственность или постоянное пользование свыше 4% столичной земли, общая стоимость распределенной земли превышает 10 млрд. долларов.
8 апреля Шевченковский районный суд столицы своим постановлением остановил действие решений Киевского городского совета от 1 октября 2007 года до завершения рассмотрения дела по существу.