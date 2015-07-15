Пограничники при попытке ввоза в Украину задержали Bentley экс-нардепа от ПР (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы Украины.

"Вчера вечером пограничники Харьковского отряда совместно с работниками таможни и СБУ обнаружили и задержали дорогостоящий автомобиль, который пытались незаконно ввезти на территорию Украины. Во время собеседования с водителем автомобиля Bentley Continental, который пересекал государственную границу в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Гоптовка", пограничники выяснили, что 41-летний житель Луганска без разрешения соответствующих государственных органов Украины попал на территорию России через нефункционирующий пункт пропуска "Изварино" в Луганской области. Кроме того, выяснилось, что автомобиль принадлежит бывшему народному депутату Украины от Партии регионов, члену правления "Луганскпечать", - говорится в сообщении.

Водителя автомобиля привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение границы. Автомобиль изъят.

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По информации СМИ, народным депутатом был член правления "Луганскпечати" Владимир Медяник.