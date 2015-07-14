Чалый: позиция США относительно предоставления Украине оружия будет меняться

Об этом в эфире радио "Свобода" заявил посол Украины в США Валерий Чалый, отвечая на вопрос о перспективах предоставления США Украине оружия.

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"Сейчас наши партнеры видят, что у нас совсем другая армия, совсем другого уровня сохранения того, чем ей помогают. И теперь, видимо, будет меняться парадигма. Я считаю, что сильная Украина может не провоцировать врага, а слабая может провоцировать. Поэтому дискуссия относительно оборонительных вооружений продолжается. Надеюсь, что она будет завершаться уже более конкретными результатами", – сказал Валерий Чалый.

Он напомнил, что сейчас Украина уже получает от США большую поддержку, но потребует дополнительного вооружения, если на Донбассе враг пойдет в наступление. "Я считаю одной из задач все же добиться, чтобы Украина получила те же самые беспилотники, Украина получила дополнительные оборонительные возможности армии", – добавил посол.

Как сообщал УНИАН, 10 июля президент Петр Порошенко назначил Валерия Чалого послом Украины в США. До этого он был заместителем главы администрации президента.