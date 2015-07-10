Чалый: доверие между Украиной и США зависит от проведения реформ

Об этом в интервью ZN.UA заявил новоназначенный посол Украины в США Валерий Чалый. "Если послу в США будет помощь внутри страны, тогда и нашу позицию в Вашингтоне будет отстаивать намного легче. В том числе и доверие - и к Украине, и к руководству страны", - сказал Валерий Чалый.

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Он отметил, что в своей работе он рассчитывает на взаимодействие, получение информации и координацию с ключевыми фигурами в Украине - президентом, премьером, главой парламента, министром иностранных дел и всеми теми, кто вовлечен в работу внутри страны. По словам Валерия Чалого, многие американские партнеры отмечали необходимость широкой коммуникации, постоянного обмена информацией, и поддержки Украины в конгрессе - в обеих палатах, в исполнительных структурах.

"Это ежедневная кропотливая работа. И сейчас, несмотря на значительную поддержку Украины в конгрессе, идет лоббирование со стороны России каких-то законодательных актов, поэтому нужна постоянная работа не с десятью конгрессменами, а с десятками, а также с сотрудниками их аппаратов. Это очень большой масштаб работы", - сказал посол.

Кроме этого, он подчеркнул, что вопрос торгово-экономического сотрудничества оказался в тени на фоне остальных событий. "Падение товарооборота в прошлом году составило 25%. Сохраняется проблема недифференцированности украинского экспорта. С 1 августа 2015 г. можно поставлять в США продукцию по более чем 3800 товарным позициям в режиме генерализированной системы преференций на беспошлинной основе. В США сейчас настороженное отношение к российскому бизнесу. И нам необходимо бороться за освобождающиеся ниши", - уверен Валерий Чалый.

Кроме того, огромный пласт работы, по словам посла, находится вне рамок обеспечения переговорного процесса и коммуникаций, подготовки визитов.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко назначил Валерия Чалого послом Украины в США. До этого он работал заместителем председателя администрации президента.