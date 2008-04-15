Регионалы заявляют, что не будут играть в чужие политические игры

Фракция Партии регионов не будет поддерживать законопроект о проведении выборов мэра Киева в два тура.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам народный депутат Украины Василий ХАРА.

Он отметил: «мы не хотим ».

По его словам, не является правильной ситуация, когда законодательство меняется «под какое-то конкретное кресло».

Как сообщал УНИАН, 14 апреля член президиума политсовета партии “Народный Союз Наша Украина”, вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК призвал демократическую коалицию внести изменения в законодательство о проведении выборов мэра Киева в два тура.

Вместе с тем, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказался категорически против проведения досрочных выборов мэра Киева в два тура.

Он выразил убеждение, что идея проведения выборов городского председателя столицы в два тура связана с пиар-технологиями, а не с желанием сделать выборы более демократическими и более качественными.

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