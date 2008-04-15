Огрызко будет убеждать Лаврова, что сближение Украины с НАТО не угрожает России

Стремление Украины присоединиться к Плану действий по обретению членства в НАТО станет, как ожидается, главной темой переговоров министров иностранных дел Украины и России, которые состоятся сегодня в Москве, передает Немецкая волна. В канун визита в российскую столицу глава украинского МИД Владимир Огрызко заявил, что будет убеждать своего российский коллегу Сергея Лаврова в том, что сближение Украины с НАТО никоим образом не угрожает России. Тем не менее, в Москве подчеркивают свое негативное отношение к возможному присоединению Украины к альянсу. Среди других тем, которые сегодня будут обсуждать дипломаты, также развитие экономического сотрудничества двух стран после присоединения Украины к Всемирной торговой организации.