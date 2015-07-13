Порошенко исключает разрешение конфликта на Донбассе военным путем

Об этом Порошенко заявил в интервью телеканалу «1+1».

“Иллюзии о том, что мир может быть обеспечен военным путем, невыполнимы”, - сказал глава государства.

Порошенко также заверил, что никто с Востока и Запада не может диктовать Украине условия, поскольку она является суверенным государством.

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“Украина является суверенным и независимым государством. И ни Украина, ни я как украинский президент никому не позволим ни с Востока, ни с Запада что-то диктовать Украине. Но на наши плечи возлагается задача принести в Украину мир”, - подчеркнул он.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам Петра Порошенко, в настоящее время в зоне проведения АТО находятся свыше 64 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины.