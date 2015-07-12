В настоящее время в зоне АТО находятся свыше 64 тысяч военнослужащих ВСУ - Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в интервью телеканалу «1+1».

«Сегодня мы имеем в зоне АТО больше 64 тыс. только военнослужащих Вооруженных сил. Дополнительно мы имеем Нацгвардию, мы имеем Службу безопасности, мы имеем пограничников, имеем гораздо больше техники... Мы готовы дать достойный отпор агрессии против нашего государства”, - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН ранее, президент Украины Петр Порошенко заявляет о наличии информации, что возле украинской границы расположено рекордное количество вооруженных сил Российской федерации.