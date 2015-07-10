СМИ: В "Нафтогазе" заявляют, что Чичваркина предложили на должность главы "Укрнафты" из АП

В "Нафтогазе" считают, что бизнесмена Евгения Чичваркина продвигают на должность главы "Укрнафты", чтобы сорвать конкурс.

Об этом "Украинской правде" рассказали источники в "Нафтогазе".

"Включение Чичваркина в число претендентов является незаконным и в итоге приведет тому, что результаты конкурса будут признаны недействительными", - сказал собеседник.

По его словам, предложения на конкурс принимались на прошлой неделе.

"Были отобраны 6 финалистов, среди них Чичваркина не было", - сказал собеседник и добавил, что остались два британца – топ-менеджеры крупных нефтегазовых компаний.

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По словам собеседника, кандидатура Чичваркина появилась уже после проведения конкурса и была озвучена со стороны Администрации президента.

"В АП не хотят видеть на этой должности независимого человека, равноудаленного от всех: президента и Кабинета министров", - считает источник.

Как известно, Чичваркин подтвердил "Украинской правде", что ему предложили возглавить Укрнафту.