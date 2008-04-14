СБУ утверждает, что КГБ натравливало украинцев на евреев

В архивах Службы безопасности Украины найдены документы, которые свидетельствуют о провокациях Комитета государственной безопасности СССР для обострения украинско-еврейских отношений.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, документы были представлены сегодня на очередных общественных исторических слушаниях «Евреи в украинском освободительном движении», которые состоялись в пресс-центре Службы безопасности Украины в рамках совместного с Украинским институтом национальной памяти (УИНП) гуманитарного проекта.

Открывая очередные общественные исторические слушания, исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО отметил важность поднятой темы совместного участия граждан различных национальностей в украинском освободительном движении.

«Мы раскрываем сегодня правдивые документы о том, как боролись вместе украинцы и евреи после большого Голода с тоталитаризмом и коммунистическим режимом. Эта историческая правда была грубо искажена и мифологизирована – в этом заключается циничное преступление КГБ СССР по разжиганию неестественной вражды между украинским и еврейскими народами”, - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, отметив, что этот миф, создаваемый на протяжении многих десятилетий, не имеет права на существование.

Анализируя идеологические принципы освободительного движения, которые освещали отношение ОУН к евреям, советник председателя СБУ по научно-исследовательской работе, сотрудник УИНП Владимир ВЯТРОВИЧ отметил, что согласно публикациям ведущих идеологов движения, его программных постановлений, идеология украинских националистов не содержала положений, которые давали бы основания обвинять ОУН в антисемитизме. В восстановленном независимом государстве евреям гарантировались равные гражданские права и обязанности.

Заместитель начальника научно-издательского отдела Отраслевого государственного архива СБУ Александр ИЩУК представил найденные в архивах СБУ документы КГБ, свидетельствующие о провокационных мероприятиях, предпринимаемых советским руководством для обострения украинско-еврейских отношений. В частности, была продемонстрирована листовка с обвинениями против одного из проводников ОУН Ярослава Стецько, которая была напечатана КГБ на иврите и английским языке и, согласно указаниям его руководства, распространялась от имени еврейских организаций. «Листовка содержит призывы, что можно однозначно расценить как разжигание межнациональной вражды», - отметил А.ИЩУК.

Представленные документальные материалы объективно засвидетельствовали, что история украинского освободительного движения дает много примеров сотрудничества украинцев и евреев в борьбе с тоталитарными режимами.