Филиндаш поставил Морозу ”двойку” за медные трубы и вышел из партии

Евгений Филиндаш заявляет о своем выходе из Соцпартии, поскольку "от той партии, в которую он вступал, сегодня мало что осталось, кроме названия".

"С честью пройдя сквозь огонь и воду многолетней оппозиции, СПУ, а, точнее, ее руководство, не выдержало испытания медными трубами власти", - говорит Филиндаш.

По его словам, "с определенного момента Мороз и большая часть его окружения, очевидно, не захотели и дальше оставаться светлым пятном в грязи украинской политики, сочтя это положением белой вороны".

"И променяли всю свою репутацию и авторитет партии на несколько кресел и портфелей во власти, пытаясь удержаться за них любой ценой", - добавил он.

По словам Филиндаша, "руководство СПУ превратило партию в такую же структуру по обслуживанию своих личных карьерных и бизнес-интересов, какими уже давно являются большинство других политических сил".

"Я был и остаюсь социалистом по убеждению, но не могу больше быть в рядах партии, уже не имеющей с социалистической идеей ничего общего и не имеющей, в отличие от этой идеи, будущего", - заявил Филиндаш.

"Выйдя из СПУ, я не буду работать против нее и не собираюсь комментировать как дальнейшие действия партии, так и возможные выпады в мой адрес со стороны ее представителей. У нас отныне разные дороги", - добавил он.

Украинская правда