Порошенко и Яценюк могут в среду обсудить с фракциями ситуацию в коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам во время проведения Совета коалиции в парламенте.

Ляшко сообщил, что на заседании Совета коалиции выступил Яценюк, который "выразил свою позицию".

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"И договорились о том, что возможно завтра будет встреча с участием президента, премьер-министра и лидеров фракций, где мы обсудим ситуацию в коалиции", - сказал депутат.Он добавил, что лидеры фракций коалиции согласились, что "другой коалиции у нас не будет".

"Мы не можем позволить себе развалить коалицию, поэтому согласились собственные амбиции, какие-то противоречия, все отодвинуть на второй план. Главное - это единство коалиции, принятие тех законов, которые надо для реформирования страны", - сказал депутат.

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Ляшко добавил, что договорено было о том, что все законы, которые будут выноситься на голосование на внеочередном заседании ВР 9 июля, будут голосовать "консолидированно".

"То есть не будет ни одного закона, который не имеет поддержки фракций коалиции для того, чтобы его завалить", - отметил парламентарий.