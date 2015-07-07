Порошенко и Яценюк могут в среду обсудить с фракциями ситуацию в коалиции
Председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко не исключил, что завтра, 8 июля, может состояться встреча лидеров коалиции с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Украины Арсением Яценюком относительно ситуации в коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам во время проведения Совета коалиции в парламенте.
Ляшко сообщил, что на заседании Совета коалиции выступил Яценюк, который "выразил свою позицию".
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"И договорились о том, что возможно завтра будет встреча с участием президента, премьер-министра и лидеров фракций, где мы обсудим ситуацию в коалиции", - сказал депутат.Он добавил, что лидеры фракций коалиции согласились, что "другой коалиции у нас не будет".
"Мы не можем позволить себе развалить коалицию, поэтому согласились собственные амбиции, какие-то противоречия, все отодвинуть на второй план. Главное - это единство коалиции, принятие тех законов, которые надо для реформирования страны", - сказал депутат.
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Ляшко добавил, что договорено было о том, что все законы, которые будут выноситься на голосование на внеочередном заседании ВР 9 июля, будут голосовать "консолидированно".
"То есть не будет ни одного закона, который не имеет поддержки фракций коалиции для того, чтобы его завалить", - отметил парламентарий.