МВД: прокуратура расследует "секретные" полеты украинского АН-26 в Россию в дни расстрела Майдана

Об этом Радио Свобода сообщил руководитель департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

Накануне российские СМИ сообщили, что российские авиационные структуры выиграли суд у МВД Украины в деле о долге за обслуживание военного самолета, который совершал полеты во время Майдана. По данным российского издания gazeta.ru самолет АН-26 совершил два засекреченных рейса в феврале 2014 года на территорию России.

Читайте такжеСБУ задержала одного из руководителей "Беркута", причастного к расстрелам активистов Майдана (видео)В феврале 2014 года российская госкорпорация ОрВД (Организация воздушного движения) совершила «проводку» самолета Ан-26, принадлежащего воинской части №2269 к одному из российских аэродромов и обратно. Впоследствии компания обратилась в суд с требованием взыскать плату за «проведение» по российской территории самолетов. Российский суд удовлетворил требования компании.

По данным российского издания, самолет мог вывезти в Россию личное имущество людей из окружения Януковича, и доставить в Украину спецсредства для "Беркута".

Радио Свобода обратилось к Генпрокуратуре с просьбой прокомментировать эту информацию.