Российская газета: в разгар бойни на Майдане самолет МВД Украины совершил секретный полет в Россию

Об этом пишет Газета.ру.

Согласно данным издания, самолет АН-26 совершил два засекреченных рейса в феврале 2014 года, один из которых мог вывезти в Россию имущество соратников Виктора Януковича, а второй привез в Киев из России спецсредства для «Беркута».

«Высокопоставленные чиновники для спасения своих семей и имущества использовали возможности и военных самолетов», — сообщил источник в госкорпорации ОрВД (Организация воздушного движения). По данным собеседника газеты в авиационных кругах, АН-26 прилетел в Россию загруженным мебелью, картинами и драгоценностями.

По данным же источников издания в российских силовых структурах, самолет прибыл в Россию пустым, а обратно увез резиновые пули, экипировку и шумовые гранаты для «Беркута».

Читайте такжеЯнукович в интервью BBC рассказал о своей ответственности за расстрелы на Майдане, страусах в Межигорье и ситуации с Крымом и Донбассом (видео)Судебные разбирательства вокруг «секретного» рейса начались 2 октября 2014 года. Подчиняющаяся Росавиации госкорпорация ОрВД (Организация воздушного движения), обеспечивающая аэронавигационное обслуживание и безопасность полетов, обратилась в арбитражный суд Москвы с требованием взыскать плату за проведение по российской территории самолета с воинской части №2269 авиации внутренних войск МВД Украины, расположенной в городе Александрии Кировоградской области.

Как следовало из искового заявления, в сентябре 2010 года между ответчиком и Росавиацией было заключено соглашение об аэронавигационном обслуживании пользователей воздушного пространства РФ. На основании этого документа, в феврале 2014 года госкорпорация ОрВД осуществила «проводку» самолета Ан-26, принадлежащего в/ч №2269, до одного из российских аэродромов и обратно.

Журналисты обратилась за комментариями к заместителю директора по международному сотрудничеству и протоколу госкорпорации ОрВД Николаю Ивашову, однако он отказался, заявив, что вся информация по данному полету секретная.