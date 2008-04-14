Демократическая коалиция сегодня устроит разборки

Сегодня в 15.00 состоится общее собрание демократической коалиции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат, член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, во время собрания планируется обсудить внутренние дела коалиции.

«Будем решать первоочередные задачи будущей работы коалиции», - сказал он.

В.ПИСАРЕНКО также не исключил, что фракция БЮТ затронет вопрос о необходимости рассмотрения в ВР программы деятельности Кабмина и кадровых вопросов.