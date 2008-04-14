Ющенко начал рабочую поездку в Польшу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО начал рабочую поездку в Республику Польша.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ сообщил, что главной целью визита является подписание совместной декларации Президентов Украины и Польши относительно углубления взаимодействия между странами в подготовке к Евро-2012.

По словам А.ЧАЛОГО, эта декларация даст сигнал, что главы двух государств контролируют процесс, а уполномоченные ими органы постоянно анализируют и проверяют темпы подготовки к чемпионату.

Также в рамках двусторонних переговоров планируется обсудить итоги Бухарестского саммита НАТО, в том числе необходимые шаги для того, чтобы в декабре решение о предоставлении Украине Плана действий относительно членства в Альянсе было необратимым.

Кроме того, в ходе визита будет обсуждаться вопрос скорейшей имплементации соглашения о малом приграничном движении, а также возобновлении общего таможенного контроля на украинско-польской государственной границе.