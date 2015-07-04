Порошенко наградил военных, освобождавших Славянск: "Год назад был похоронен проект "Новороссии" (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, сегодня Порошенко по случаю годовщины освобождения городов Славянск и Краматорск от российско-террористических войск провел встречу с военными, которые принимали участие в освобождении этих городов. Глава государства от имени украинского народа выразил благодарность воинам за их ратный подвиг и героизм.

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«Наша с вами общая цель – восстановить территориальную целостность Украины, суверенитет над каждым клочком украинской земли, обеспечить и защитить независимость Украины от любого агрессора, который вторгся на нашу землю», – подчеркнул президент.

«Этот день, 4 июля, навсегда вошел в новейшую историю Украины. Год тому назад произошло событие, которое всему миру показало, что Вооруженные силы Украины в состоянии не только защищать и оборонять, но делать блестящие наступательные операции. Символом этой мощи стал труд наших Вооруженных сил по освобождению Славянска. Славянска, который был символом издевательства над украинцами, в подвалах славянского СБУ были десятки замученных украинских патриотов, где издевались над украинским флагом, Украинским государством. Благодаря вашим совместным усилиям и блестяще проведенной операции Славянск был освобожден от российско-террористических наемников», – заявил президент, обращаясь к военным.

Нагородив Героїв України, які визволяли український Донбас. Слава захисникам України! Слава Україні! pic.twitter.com/Neh9E25jEE — Петро Порошенко (@poroshenko) July 4, 2015

Глава государства отметил, что те первые победы имели особое значение.

«Эти победы вернули веру украинцев в своих защитников, в силу и мощь украинской армии. И в то же время лишили российского агрессора иллюзий относительно «парадного марша» по нашей украинской земле», – сказал Порошенко.

Говоря об особом историческом значении этой даты, президент подчеркнул, что именно в этот день был похоронен проект так называемой «Новороссии».

«Вы защитили украинскую землю и заставили врага в результате молниеносно проведенной операции убегать из Славянска, затем – Краматорска, Константиновки, Северодонецка, Лисичанска, Рубежного. Вашими усилиями было освобождено большую часть Донбасса», – заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что те первые операции украинских военных по освобождению мирных городов и поселков получили высокие оценки от международных военных экспертов, которые отметили эффективное планирование и проведение операции по освобождению густонаселенных пунктов с минимальными человеческими потерями и минимальным разрушением инфраструктуры.

Президент особо отметил, что среди тех, кто первыми вошел на улицы освобожденных городов, были военнослужащие украинского спецназа и воины-десантники.

Президент и военные минутой молчания почтили память всех военнослужащих, погибших во время обороны и освобождения Донбасса.

Президент подчеркнул, что за этот год усилиями всего народа удалось фактически заново отстроить Вооруженные силы.

«Я горжусь тем, что Министерству обороны удалось сделать за этот год», – сказал Порошенко, особо отметив усилия волонтеров.

«На сегодняшний день ценой титанических усилий мы окрепли уже настолько, что готовы к обороне, – подчеркиваю, именно обороне! – и против самой многочисленной и всего вооруженной армии на континенте, российской армии. Мы научились защищать свою Украину», – заявил глава государства.

При этом президент подчеркнул: «Осознавая цену вопроса, я настаивал, настаиваю и буду настаивать на приоритетности политического урегулирования» ситуации на Донбассе.

«Безусловно, мы – за мир. Но – не за мир любой ценой. Мы не сдадим ни одного клочке украинской земли», – заявил Порошенко.

Он также отметил, что именно во время проведения антитеррористической операции в районе Славянска украинский народ узнал о своих первых в этой войне Героях Украины – подполковнике Константине Могилко и Тарасе Сенюке.

«Отныне их имена золотыми буквами вписаны в нашу историю», – сказал президент.

Во встрече также приняли участие министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак и начальник Генерального штаба ВСУ генерал-полковник Виктор Муженко.

Как сообщал УНИАН, в начале июля 2014 года украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, и несколько других города на Донбассе, которые были захвачены пророссийскими боевиками в середине апреля.