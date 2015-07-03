Боевики покинули Широкино - штаб АТО

Об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает "Радио Свобода".

«На мариупольском направлении ситуация несколько стабилизировалась. Боевики оставили полностью разрушенный населенный пункт Широкино и отступили на восток – в сторону Саханки и поселка Безымянного», – сказал Мотузяник.

Читайте такжеШтаб АТО проверяет информацию о выходе боевиков из Широкиного

Он напомнил, что, согласно минским договоренностям и приложению к постановлению Верховной Рады Украины «Об определении отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления», этот населенный пункт должен контролироваться силами АТО.

«В то же время вражеские обстрелы и вооруженные провокации продолжаются, но они носят эпизодический характер и осуществлялись преимущественно в темное время суток. НВФ применили тяжелое вооружение (пушки и минометы) только на приморском участке (от Сопино к Широкино). При этом вследствие бессистемного огня, который ведут боевики в поселке Чермалык, есть разрушения и сильно повреждена инфраструктура», – добавил Мотузяник.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня просит ОБСЕ проверить, оставили ли боевики Широкино.