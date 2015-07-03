Боевики покинули Широкино - штаб АТО
Пророссийские боевики отступили от поселка Широкино, что под Мариуполем Донецкой области.
Об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает "Радио Свобода".
«На мариупольском направлении ситуация несколько стабилизировалась. Боевики оставили полностью разрушенный населенный пункт Широкино и отступили на восток – в сторону Саханки и поселка Безымянного», – сказал Мотузяник.
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Он напомнил, что, согласно минским договоренностям и приложению к постановлению Верховной Рады Украины «Об определении отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления», этот населенный пункт должен контролироваться силами АТО.
«В то же время вражеские обстрелы и вооруженные провокации продолжаются, но они носят эпизодический характер и осуществлялись преимущественно в темное время суток. НВФ применили тяжелое вооружение (пушки и минометы) только на приморском участке (от Сопино к Широкино). При этом вследствие бессистемного огня, который ведут боевики в поселке Чермалык, есть разрушения и сильно повреждена инфраструктура», – добавил Мотузяник.
Ранее УНИАН сообщал, что украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня просит ОБСЕ проверить, оставили ли боевики Широкино.