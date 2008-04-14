Коммунистам надо поступить как перед Второй мировой войной
Секретарь ЦК КПУ посетовал на прессу
Народный депутат из фракции Компартии, секретарь ЦК КПУ Игорь АЛЕКСЕЕВ отмечает, что для КПУ назрела неотложная необходимость сотрудничества с левыми силами.
Об этом он сказал в интервью УНИАН.
В то же время относительно Союза левых сил, возглавляемого Василием ВОЛГОЙ, И.АЛЕКСЕЕВ высказал мнение, что "этой партии практически нет, а есть большой политический проект, направленный на прохождение в парламент, который финансируется национальными олигархами".
"Мы будем в будущем продолжать работу с левыми партиями", - сказал депутат и добавил: "...как это было перед Второй мировой войной в Европе, когда политические силы создавали народные фронты".
Он допустил, что “может возникнуть необходимость даже отбросить некоторые идеологические разногласия и объединиться для того, чтобы спасать страну”.
По словам И.АЛЕКСЕЕВА, даже независимые СМИ в Украине "являются в действительности зависимыми, потому что немногие в Украине знают о проведенной КПУ 2 апреля в Киеве международной конференции с участием представителей 15 левых партий из стран Европы на тему «Форсированное расширение НАТО на Восток и проблемы европейской безопасности». При этом И.АЛЕКСЕЕВ пожалел, что проведенное мероприятие «резонанса в СМИ не имело».