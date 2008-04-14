Коммунистам надо поступить как перед Второй мировой войной

Народный депутат из фракции Компартии, секретарь ЦК КПУ Игорь АЛЕКСЕЕВ отмечает, что для КПУ назрела неотложная необходимость сотрудничества с левыми силами.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

В то же время относительно Союза левых сил, возглавляемого Василием ВОЛГОЙ, И.АЛЕКСЕЕВ высказал мнение, что "этой партии практически нет, а есть большой политический проект, направленный на прохождение в парламент, который финансируется национальными олигархами".

"Мы будем в будущем продолжать работу с левыми партиями", - сказал депутат и добавил: "...как это было перед Второй мировой войной в Европе, когда политические силы создавали народные фронты".

Он допустил, что “может возникнуть необходимость даже отбросить некоторые идеологические разногласия и объединиться для того, чтобы спасать страну”.

По словам И.АЛЕКСЕЕВА, даже независимые СМИ в Украине "являются в действительности зависимыми, потому что немногие в Украине знают о проведенной КПУ 2 апреля в Киеве международной конференции с участием представителей 15 левых партий из стран Европы на тему «Форсированное расширение НАТО на Восток и проблемы европейской безопасности». При этом И.АЛЕКСЕЕВ пожалел, что проведенное мероприятие «резонанса в СМИ не имело».