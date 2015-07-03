Апелляционный суд Киева избрал нового главу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной судебной администрации.

“Действительно, Головачев назначен на собрании трудового коллектива председателем Апелляционного суда Киева”, - отметили в пресс-службе.

В свою очередь, в Высшем совете юстиции сообщили, что действующее законодательство позволяет собранию трудового коллектива суда во время голосования выбирать себе на административную должность руководство.

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Как сообщал УНИАН, 24 июня Генпрокуратура сообщила председателю Апелляционного суда Киева Чернушенко о подозрении в совершении тяжких уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) и ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудных судебных решений) Уголовного кодекса Украины.

30 июня Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Чернушенко.