Украина и Беларусь утвердили Положение о демаркации государственной границы

В Чернигове сегодня состоялась церемония подписания Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Беларусь об утверждении Положения о демаркации государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали руководители делегаций в Совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии – Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Леонид Осаволюк и начальник Управления делимитации и демаркации государственной границы Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Александр Архипов.

Должностные лица подчеркнули, что Положение о демаркации государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь отработано в течение длительного времени. Собственно подготовка документов продолжалась с сентября 2013 года, в прошлом году в ноябре был установлен первый знак на украинско-белорусской границе.

Читайте такжеЛукашенко согласился, чтобы в Минске проходили переговоры по УкраинеОсаволюк объяснил, что утверждение Положения позволит активизировать демаркацию украинско-белорусской государственной границы. Документ предусматривает порядок обозначения границы и вынесения его обозначения на местность. "Согласованы все вопросы. Главное, что умеем договариваться. И все спорные вопросы решались, как между двумя хорошими соседями", - подчеркнул руководитель украинской делегации.

По словам Архипова, у белорусской стороны полное понимание с украинскими коллегами. "Граница должна быть справедливой в понимании обоих государств", - сказал он.

Читайте такжеВ Госземагентстве уже ищут специалистов для проведения демаркации границы с РоссиейСправка УНИАН. Общая протяжность государственной границы Украины и Беларуси составляет 1084,2 км (в пределах Черниговской области – 227 км).