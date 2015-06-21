На Сумщине пограничники получили землю для строительства защитных сооружений – ОГА

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Иван Боршош.

«В законодательных рамках определены категории земель, на которых осуществляются эти работы. Мы отработали вопрос с собственниками земель там, где они были частного характера. Поэтому участок, определенный пограничниками, им предоставлен в законодательном русле. Они могут строить там сооружения, укрепления, копать ров и проводить другие работы оборонного характера», – отметил чиновник.

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По словам заместителя председателя ОГА, эти работы там активно ведутся.

«Распорядителями средств из Государственного бюджета является Пограничная служба Украины. Сегодня проблем с финансированием, насколько мне известно, нет. На днях зашел очередной транш в несколько миллионов гривен. Поэтому у пограничников есть все для того, чтобы на предоставленном им участке земли строить те защитные сооружения и там, и где они считают необходимым», – подчеркнул Боршош.