На Сумщине пограничники получили землю для строительства защитных сооружений – ОГА
В Сумской области пограничники получили в прилегающей к границе с Россией местности в свое распоряжение землю, на которой на законных основаниях они могут строить защитные сооружения.
Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Иван Боршош.
«В законодательных рамках определены категории земель, на которых осуществляются эти работы. Мы отработали вопрос с собственниками земель там, где они были частного характера. Поэтому участок, определенный пограничниками, им предоставлен в законодательном русле. Они могут строить там сооружения, укрепления, копать ров и проводить другие работы оборонного характера», – отметил чиновник.
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По словам заместителя председателя ОГА, эти работы там активно ведутся.
«Распорядителями средств из Государственного бюджета является Пограничная служба Украины. Сегодня проблем с финансированием, насколько мне известно, нет. На днях зашел очередной транш в несколько миллионов гривен. Поэтому у пограничников есть все для того, чтобы на предоставленном им участке земли строить те защитные сооружения и там, и где они считают необходимым», – подчеркнул Боршош.