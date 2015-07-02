Фракция "БПП" настаивает на немедленном увольнении Квиташвили – Луценко

Фракция «Блока Петра Порошенко» настаивает на немедленном освобождении Александра Квиташвили от должности министра здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил лидер фракции «БПП» Юрий Луценко.

При этом, по его словам, депутаты от фракции «Блока Петра Порошенко» не могут «сказать, кто должен быть министром, но мы точно знаем, кто не должен быть министром».

Он подчеркнул, что Минздрав не предпринял никаких шагов “не только по реформе, но и по реализации тех законов, которые приняла Верховная Рада”.

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Как сообщал УНИАН, 30 июня Луценко, выступая в парламенте заявлял, что у его политсилы много вопросов в связи с катастрофической ситуацией в Министерстве здравоохранения", и БПП "не может терпеть той бездеятельности, которая происходит в этом важном для десятков миллионов украинцев ведомстве".

В тот же день Квиташвили заявил, что инициатива о его отставке лоббируется из-за реформирования системы закупок лекарственных средств.

Ранее сегодня первый заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко заявил, что Квиташвили написал заявление об увольнении с должности министра здравоохранения.

В свою очередь в Минздраве опровергли эту информацию.